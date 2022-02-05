Европа отобрала из подземных хранилищ 85% газа, закачанного летом

Европейские потребители отобрали из подземных хранилищ уже 85% от газа, закачанного в летний период. Это 40,5 млрд куб. метров, уточнили в РИА Новости, ссылаясь на «Газпром».

«Из ПХГ Европы отобрано уже 85% от закачанного летом газа. По данным Gas Infrastructure Europe, на 3 февраля объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 27% (на 13,4 млрд куб. метров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 84,7% (40,5 млрд куб. метров) от объема газа, закачанного в летний сезон», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как рассказали в «Газпроме», общий объем заполненности европейских хранилищ держится на уровне 36,7%, а ПХГ Германии и Франции в настоящее время заполнены лишь на 1/3.

Ранее вице-канцлер ФРГ — министр экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия на 55% зависит от поставок российского газа.