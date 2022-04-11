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Ру Тат
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Спорт
11 апреля 2022  17:12
Cергей Гаврилов

Евролига утвердит свой состав в середине лета

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Состав участников следующего сезона баскетбольной Евролиги должен быть определен и утвержден в конце июня — начале июля. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

«Список участников и анонсируется, и утверждается в конце июня — начале июля, это исторически. По российским командам [на следующий сезон] нет никаких деталей», — заявили в Евролиге.

Ранее, 22 марта, исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение об отстранении российских клубов и аннулировании их результатов в текущем сезоне из-за конфликта на Украине. 

ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит» исключены из числа участников Евролиги, а краснодарский «Локомотив-Кубань» — из Еврокубка.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России. 

#Евролига #уникс
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