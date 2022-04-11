Евролига утвердит свой состав в середине лета

Состав участников следующего сезона баскетбольной Евролиги должен быть определен и утвержден в конце июня — начале июля. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

«Список участников и анонсируется, и утверждается в конце июня — начале июля, это исторически. По российским командам [на следующий сезон] нет никаких деталей», — заявили в Евролиге.

Ранее, 22 марта, исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение об отстранении российских клубов и аннулировании их результатов в текущем сезоне из-за конфликта на Украине.

ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит» исключены из числа участников Евролиги, а краснодарский «Локомотив-Кубань» — из Еврокубка.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.