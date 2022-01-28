Евролига: УНИКС примет ЦСКА в Казани

Сегодня казанский УНИКС примет на своей площадке московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

После 20-ти сыгранных матчей казанский клуб занимает шестое место в таблице Евролиги, одержав 12 побед. ЦСКА с аналогичными показателями располагается на седьмом месте.

В последнем матче Евролиги казанцы крупно проиграли (68:85) в Мадриде лидеру турнира «Реалу». Спортивная редакция ИА «Татар-информ» подробно писала об этой игре.

ЦСКА и УНИКС в этом сезоне провели два матча. В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ подопечные Перасовича Казани добились победы со счетом 69:64, а в Москве разгромили ЦСКА (88:67) в игре Евролиги.