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Ру Тат
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Спорт
28 января 2022  10:42
Артур Халилуллов

Евролига: УНИКС примет ЦСКА в Казани

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Сегодня казанский УНИКС примет на своей площадке московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

После 20-ти сыгранных матчей казанский клуб занимает шестое место в таблице Евролиги, одержав 12 побед. ЦСКА с аналогичными показателями располагается на седьмом месте.

В последнем матче Евролиги казанцы крупно проиграли (68:85) в Мадриде лидеру турнира «Реалу». Спортивная редакция ИА «Татар-информ» подробно писала об этой игре.

ЦСКА и УНИКС в этом сезоне провели два матча. В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ подопечные Перасовича Казани добились победы со счетом 69:64, а в Москве разгромили ЦСКА (88:67) в игре Евролиги.

#уникс #единая лига втб #Баскетбол
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