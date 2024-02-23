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Еврокомиссия заявила о 30-40%-ном росте ВПК России
С 2021 по 2023 год рост ключевых отраслей российского военно-промышленного комплекса составил порядка 30-40%. Такими цифрами поделилась Еврокомиссия после ввода 13-го пакета санкций Евросоюза против РФ, сообщает ТАСС.
По данным ЕК, внушительный рост отмечен в транспорте, металлообработке, производстве компьютерных, электронных и оптических приборов.
Напомним, что после объявления о 13-м пакете санкций Россия ввела ответные меры против ряда граждан стран Евросоюза.
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