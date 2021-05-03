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Ру Тат
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3 мая 2021  13:00

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд привитым иностранным туристам

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Еврокомиссия впервые с начала пандемии коронавируса рекомендовала странам Европейского Союза разрешить въезд иностранных туристов, вакцинированных от Covid-19. Речь идет только о тех иностранцах, которые привились препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения.

«Еврокомиссия предлагает разрешить въезд на территорию Евросоюза с не необходимыми целями <...> для тех, кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешенной в ЕС, разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях», — цитирует заявление комиссии ТАСС.

На данный момент ни одна российская вакцина, включая наиболее распространенную — «Спутник V», не была сертифицирована ни ВОЗ, ни EMA. При этом порядок пересечения границ определяется самостоятельно странами — членами Евросоюза. Еврокомиссия относительно этого вопроса вправе только давать рекомендации.

Кроме того, комиссия в своем заявлении предлагает увеличить допустимое количество новых случаев заражения Covid-19 в третьих странах, чтобы расширить список государств, граждане которых могут посещать ЕС независимо от вакцинации. Летом прошлого года в этот перечень вошли 14 стран, однако позднее он сократился до семи.

В послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин анонсировал приезд в страну миллионов иностранных туристов после улучшения эпидемиологической ситуации. По его словам, желающие посетить Россию жители большинства стран смогут оформлять электронные визы за четыре дня.

евросоюз туристы коронавирус еврокомисссия
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