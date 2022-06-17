Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Еврокомиссия дала рекомендацию о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявила глава организации Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз», — сказала глава ЕК во время пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, в будущем Киеву нужно укрепить верховенство права, правосудие и борьбу с коррупцией. В отношении Молдавии организация придерживается такой же позиции, а Грузии такой статус пока предоставлять не рекомендовали.

Подчеркивается, что окончательное решение по всем трем странам будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня.

Информация о том, что Еворокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС появилась в СМИ накануне.