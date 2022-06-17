Bloomberg: Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Сегодня Еврокомиссия рекомендует дать Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Также его могут предоставить Грузии, если та выполнит ряд определенных условий, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В издании уточнили, что ЕК выдвинет Украине условия, касающиеся сферы правосудия и борьбы с коррупцией. Кандидат должен будет выполнить их, прежде чем полноценно присоединится к ЕС.

Последней страной, вступившей в ЕС, напомним, стала Хорватия. Она присоединилась к объединению в 2013 году.

Сегодня Еврокомиссия сообщит, будет ли рекомендовать присвоить статус кандидата на вступление в ЕС Украине, Грузии и Молдавии. 23-24 июня, приняв во внимание рекомендации ЕК, главы стран и правительств Евросоюза примут окончательное решение по данному вопросу.

«Татар-информ» сообщал, что в четверг на Украину с рабочим визитом прибыли Президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и Премьер-министр Италии Марио Драги. По данным Politico, этот визит может быть связан именно с вопросом о присвоении Украине статуса страны-кандидата.