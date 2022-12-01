Еврокомиссия предложила установить полоток цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов

Еврокомиссия предложила установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов. 27 стран — участниц ЕС уже начали обсуждать возможный лимит, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отметили источники издания, чтобы потолок цен был принят, его должны одобрить все государства, входящие в Евросоюз. Однако позднее может быть согласована другая планка.

Ранее стало известно, что ЕС застопорился в переговорах о потолке цен на российскую нефть. Дело в том, что Польша и страны Прибалтики хотят вдвое понизить предлагаемую сумму.