Еврокомиссия объяснила, почему удалила оценку потерь Украины из видео фон дер Ляйен

Видео с записью заявления председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен было отредактировано из-за использования недостаточно точных формулировок при оценке потерь Украины за время конфликта с Россией. Об этом рассказала пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант в своем Twitter’е.

«Большое спасибо тем, кто указал на неточность цифр в предыдущей версии этого видео. Используемая оценка из внешних источников относилась ко [всем] потерям, то есть как к убитым, так и к раненым, и должна была показать жестокость России», — пояснила Спинант, опубликовав отредактированную версию заявления главы Еврокомисии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Урсула фон дер Ляйен в первой версии видеообращения оценила потери украинской стороны с момента начала российской специальной военной операции примерно в 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц.

Видео было опубликовано в Twitter’е политика примерно в 9.00 по Брюсселю (11.00 по Москве). Затем его удалили, новая видеозапись была опубликована в 12.39 (14.39 по Москве). В новом ролике фрагмент с оценкой украинских потерь оказался вырезан.

Помимо прочего, в своем обращении глава Еврокомиссии предложила создать механизм, который позволил бы Европейскому Союзу использовать заблокированные западными странами резервы Центробанка РФ, и организовать специальный международный суд под эгидой ООН для расследования действий России на Украине.

В августе Вооруженные силы Украины рассказали, что их потери за полгода боевых действий составили приблизительно 9 тыс. человек убитыми. При этом в день объявления частичной мобилизации, 21 сентября, министр обороны РФ Сергей Шойгу заметил, что потери украинской стороны составили около 61,2 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными. Потери российской армии он оценил в 5937 убитых.