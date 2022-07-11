Еврокомиссия оценила риск полной остановки поставок российского газа

Еврокомиссия не исключает возможности полной остановки поставок газа из России, заявил исполнительный вице-президент организации Валдис Домбровскис. При этом как базовый сценарий это не рассматривается, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия может гарантировать энергетическую безопасность Европы. Сокращение поставок топлива в Европу, по его словам, связано с тем, что не отремонтированные турбины для газопровода «Северный поток» не были возвращены из ремонта из-за санкций Запада.

11 июля руководство Канады подтвердило решение вывести из-под действия санкций отремонтированные турбины для российского газопровода и вернуть их Германии.