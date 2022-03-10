Евро обновил исторический максимум, поднявшись до 132 рублей

Курс евро сегодня обновил исторический максимум, достигнув 132 рублей, следует из данных Мосбиржи.

По данным на 11.03, валюта уже торгуется чуть ниже — на уровне 130,5 рубля. Курс доллара по расчетам на «завтра» составляет 120,47 рубля, показав рост на 47 копеек.

Курс валют резко поднялся после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, начала спецоперации на Украине и последовавших за этим санкций ЕС и США.

Напомним, что сегодня Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Кабмина, на котором будут рассмотрены меры по минимизации последствий санкций для экономики страны.

