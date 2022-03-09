Путину доложат о мерах по минимизации последствий санкций для экономики России

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10 марта Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами Кабмина, на котором будут рассмотрены меры по минимизации последствий санкций для экономики страны.

«Основной темой встречи станут меры по минимизации последствий санкций для российской экономики», — передает пресс-служба Кремля.

Кроме того, и. о. главы МЧС Александр Чуприян представит доклад о размещении вынужденных переселенцев с востока Украины в российских регионах.

Утром 24 февраля Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили это и начали ужесточать санкции против России.