Евгения Медведева показала фото с откровенным декольте

Российская фигуристка Евгения Медведева разместила на своем аккаунте в соцсетях фотографии в черном платье с глубоким декольте.

«О прошедшем вечере», — подписала фотографии серебряная призерка Олимпийских игр в Пхенчхане и двукратная чемпионка мира.

Фото: Соцсети

Напомним, Евгения Медведева покинула группу Этери Тутберидзе после поражения Алине Загитовой на Олимпийских играх. После неудачной работы с канадским специалистом Брайаном Орсером, фигуристка вернулась к Этери Тутберидзе. С тех пор спортсменка в официальных соревнованиях не участвовала.

Ранее Евгения Медведева снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim. Журнал поступил в продажу 1 апреля в День смеха.