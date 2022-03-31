Евгения Медведева опровергла журналу Maxim близкие отношения с Даней Милохиным

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева отреагировала на слухи о своем романе с тиктокером Даней Милохиным.

Напомним, пара выступала в шоу Первого канала «Ледниковый период» и в ходе номеров запомнилась жаркими поцелуями на камеру.

«Данька Милохин – тиктокер, а сейчас еще и певец, очень талантливый мальчик, мой бывший партнер по «Ледниковому периоду». Мы не пара и никогда ей не были, что не мешает соцсетям нас все время женить. Но мы подружились и общаемся.

Я скрываю свою личную жизнь. У меня с 17 и почти до 19 лет, включая все мои мировые рекорды и чемпионаты, был молодой человек. Об этом не знали ни тренеры, ни подружки», – заявила Медведева журналу Maxim.

Ранее стало известно, что откровенная фотосессия Медведевой будет опубликована в свежем номере журнала, который выйдет 1 апреля – в День смеха.