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Евгения Коцарь: Своим посланием Путин доказал, что на посту президента сильный лидер
Накануне своим посланием Федеральному Собранию Владимир Путин доказал, что на посту президента страны находится сильный лидер. Таким мнением о послании Президента Федеральному Собранию поделилась жена участника СВО и организатор народного гуманитарного движения «За Победу! Казань» Евгения Коцарь.
«Поскольку мы являемся благотворительной организацией, конечно, было очень приятно, что в самом начале послания Владимир Владимирович поблагодарил волонтеров и благотворительные организации, всех тех, кто помогает фронту, отдает все силы для поддержки бойцов в зоне специальной военной операции», – рассказывает Евгения.
Она также отметила, что разделяет мнение главы государства о том, что «без суверенной сильной России прочный стабильный миропорядок невозможен».
«Мы все надеемся на нашего лидера, верховного главнокомандующего и своим посланием Владимир Владимирович еще раз доказал, что на посту президента сильный лидер, который ведет свою страну в светлое будущее», – добавила она.
Отдельное внимание Евгения Коцарь уделила новой кадровой программе «Время героев» для ветеранов и участников СВО. Отметим, что участниками программы смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом, независимо от звания и должности. «Главное – это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества, показали, что умеют вести за собой товарищей», – отметил глава государства.
«Такая кадровая программа очень важна и нужна, потому что она поддержит наших защитников и даже в мирное время они смогут занимать высокопоставленные должности», – добавила Коцарь.
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