Евгения Коцарь: Сейчас в движении «Zа Победу! Казань» более 25 активных участников

Сейчас волонтерское движение «Zа Победу! Казань» насчитывает более 25 активных участников, которые не просто переводят средства, а непосредственно работают. Об этом рассказала жена участника специальной военной операции и организатор движения Евгения Коцарь в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«В нашем Telegram-канале „За победу Казань“ 700 подписчиков, но людей, конечно, больше, потому что некоторые не подписаны на соцсети. Есть люди, которые знают меня лично и помогают финансово», — оценила общественница общее число так или иначе причастных к деятельности объединения.

«Больше 25 человек [тех, кто именно работает, шьет форму, плетет сети]. Они занимаются этим бесплатно», — пояснила Коцарь.

«Нам нужны автоволонтеры, нужны те, кто ведут социальные сети. Потому что с момента роста движения я физически не успеваю осветить какие-то мероприятия или сделать пост о том, сколько сетей мы сплели, сколько костюмов шили», — добавила активистка, упомянув, что многие хотят быть полезными, пусть и не в силах помочь финансово.

«Люди всегда нужны. И люди присоединяются», — резюмировала Евгения Коцарь.

Специальная военная операция (СВО) началась уже более двух лет назад, 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.