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Евгения Коцарь: Сейчас в движении «Zа Победу! Казань» более 25 активных участников
Сейчас волонтерское движение «Zа Победу! Казань» насчитывает более 25 активных участников, которые не просто переводят средства, а непосредственно работают. Об этом рассказала жена участника специальной военной операции и организатор движения Евгения Коцарь в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».
«В нашем Telegram-канале „За победу Казань“ 700 подписчиков, но людей, конечно, больше, потому что некоторые не подписаны на соцсети. Есть люди, которые знают меня лично и помогают финансово», — оценила общественница общее число так или иначе причастных к деятельности объединения.
«Больше 25 человек [тех, кто именно работает, шьет форму, плетет сети]. Они занимаются этим бесплатно», — пояснила Коцарь.
«Нам нужны автоволонтеры, нужны те, кто ведут социальные сети. Потому что с момента роста движения я физически не успеваю осветить какие-то мероприятия или сделать пост о том, сколько сетей мы сплели, сколько костюмов шили», — добавила активистка, упомянув, что многие хотят быть полезными, пусть и не в силах помочь финансово.
«Люди всегда нужны. И люди присоединяются», — резюмировала Евгения Коцарь.
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