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Активистка Евгения Коцарь о помощи бойцам: И форма, и носки, и еда — всё пригождается
Хотя ситуация со снабжением военнослужащих «намного улучшилась», им по-прежнему необходима различная помощь. Об этом напомнила жена участника специальной военной операции и организатор волонтерского движения «Zа Победу! Казань» Евгения Коцарь в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».
«<…> допустим, если бойцу выдается форма, то ее износ оценивается в полтора года. Но износ реальный у бойца, когда он, допустим, идет на задание, может быть за неделю, за две. Конечно, им быстрее обратиться к волонтерским организациям и сказать, что нужна форма», — привела она пример.
Соответственно, по словам активистки, требуется «то же, что и в начале — и форма, и носки, которые бабушки вяжут, и гуманитарная помощь, которую собирают школы, садики, институты».
«Всё это пригождается. Если, например, в одном подразделении хорошо обеспечены питанием, в другом может быть нехватка чего-то. Мы узнаем это из первых уст», — подчеркнула Коцарь.
Общественница также объяснила, как именно волонтеры узнают, что кто-то нуждается в помощи. «К нам обращаются командиры подразделений, сами бойцы. Они узнают о нас через сарафанное радио», — пояснила она. И добавила, что одна волонтерская организация при необходимости может обратиться за содействием к другой.
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