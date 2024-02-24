Активистка Евгения Коцарь о помощи бойцам: И форма, и носки, и еда — всё пригождается

Хотя ситуация со снабжением военнослужащих «намного улучшилась», им по-прежнему необходима различная помощь. Об этом напомнила жена участника специальной военной операции и организатор волонтерского движения «Zа Победу! Казань» Евгения Коцарь в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«<…> допустим, если бойцу выдается форма, то ее износ оценивается в полтора года. Но износ реальный у бойца, когда он, допустим, идет на задание, может быть за неделю, за две. Конечно, им быстрее обратиться к волонтерским организациям и сказать, что нужна форма», — привела она пример.

Соответственно, по словам активистки, требуется «то же, что и в начале — и форма, и носки, которые бабушки вяжут, и гуманитарная помощь, которую собирают школы, садики, институты».

«Всё это пригождается. Если, например, в одном подразделении хорошо обеспечены питанием, в другом может быть нехватка чего-то. Мы узнаем это из первых уст», — подчеркнула Коцарь.

Общественница также объяснила, как именно волонтеры узнают, что кто-то нуждается в помощи. «К нам обращаются командиры подразделений, сами бойцы. Они узнают о нас через сарафанное радио», — пояснила она. И добавила, что одна волонтерская организация при необходимости может обратиться за содействием к другой.

Специальная военная операция (СВО) началась два года назад, 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.