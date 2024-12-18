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В Верхнем Услоне начала работу горнолыжная база с перепадом высот до 45 метров
В Верхнем Услоне начала работу горнолыжная база «Печищи», расположенная на живописном правом берегу Волги.
Это спортивный комплекс, пока малоизвестный широкой аудитории. На его территории действуют несколько трасс с перепадом высот до 45 метров и длиной около 300 метров каждая.
На базе предусмотрен прокат лыж и необходимого оборудования, а также уютный гостевой дом, где можно согреться горячим чаем и отдохнуть после активного отдыха. Уникальное расположение и инфраструктура делают комплекс перспективным местом для развития зимнего туризма.
С ознакомительным визитом комплекс посетили глава Верхнеуслонского района РТ Евгений Варакин и директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.
По словам Варакина, база может стать важной точкой притяжения для любителей экстремального спорта и местом для занятий школьников района.
«Горнолыжная база „Печищи“ — это не только возможность для активного отдыха, но и шаг к популяризации зимнего спорта в регионе», — убежден глава Верхнеуслонского района.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района РТ.
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