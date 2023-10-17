Евгений Токмаков: в зависимости от региона денежное довольствие может вырасти вдвое

Евгений Токмаков

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Денежное довольствие контрактников во время прохождения службы может вырасти вдвое, в зависимости от региона, где человек проходит службу. Об этом сегодня во время патриотического марафона «Все Свои» сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков.

«Сумма довольствия может вырасти на 15% или на 30% в зависимости от региона, где боец проходит службу. Может даже в два раза вырасти в некоторых случаях», – сказал он.

Токмаков также напомнил, что единовременная выплата при заключении контракта составляет 300 тыс. рублей, а денежное довольствие на время службы стартует от 204 тыс. рублей в месяц.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.