Евгений Токмаков: На службу по контракту в этом году из РТ отобрали более 60 женщин

В этом году более 60 женщин из Татарстана изъявили желание вступить в ряды Вооруженных сил РФ. Такие данные сегодня во время акции в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ» привел начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков.

На вопрос журналистов о том, набираются ли в ряды армии представительницы слабого пола, Токмаков шутливо ответил: «Пол бывает либо женский, либо мужской». «В армии это называется военнослужащий женского пола», – сказал он.

«Для них определен перечень воинских должностей, подлежащих замещению такими военнослужащими. Как правило, это медицинские специалисты, это фельдшеры, санитары медсестры. И врачи, в том числе, это уже офицерские должности», – уточнил Токмаков.

«Женщин приходит много. В прошлом году и в этом году мы уже отобрали порядка 60-70 человек», – сообщил он.

По словам Токмакова, есть ряд воинских частей, которые формировались непосредственно для участия в СВО. Одна из них находится в Оренбургской области. «Вот туда, например, очень много уходило женщин, они становятся в строй», – рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту. В настоящее время в части имеется перечень вакантных должностей, на которые также рассматривают женщин.

Напомним, сегодня во всех районах Татарстана стартовала масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон начался в 10 часов утра и будет проходить в течение 12 часов до 22.00. Все желающие заключить контракт могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.