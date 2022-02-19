Евгений Плющенко: «Валиева и Трусова не однодневки, Щербакова закончит карьеру»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался на тему будущего российских фигуристок Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой по итогам Олимпийских игр в Пекине.

По его словам олимпийская чемпионка в личном зачете Анна Щербакова не будет продолжать свою карьеру. «Думаю, Щербакова не продолжит карьеру, но не сомневаюсь, что Анна проявит себя в других сферах жизни», — приводит слова Плющенко «Р-Спорт».

При этом, Плющенко уверен, что Валиева и Трусова будут выступать и в дальнейшем из-за заложенной технической базы и возможности предстать в новых образах.

«Не знаю, поверят ли мне Камила и Саша, но в их возрасте спортивная жизнь только начинается. Убеждён, что эти фигуристки не однодневки, о которых забудут сразу же после единственной олимпийской победы», — подчеркнул Плющенко.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал о итогах произвольной программы в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.