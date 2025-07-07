Евгений Миронов восхитился парком «Салават Купере» и его культурной миссией

Народный артист России, лауреат двух государственных премий РФ и арт-директор фестиваля искусств «Горький +» Евгений Миронов побывал в парке «Салават Купере», где проходят мероприятия в рамках масштабного культурного фестиваля. Об этом в Телеграм-канале сообщил Госжилфонд при Раисе РТ.

Миронов выразил восхищение атмосферой парка и его культурной миссией:

«Я бы мечтал, чтобы такой парк был рядом с моим домом! Такой прекраснейший парк, когда ещё здесь можно посещать мероприятия, не просто гулять, а ещё и образовательная миссия есть у таких мест, очень здорово это сделано, я в восхищении!» — отметил народный артист РФ.

В рамках фестиваля «Горький +», посвящённого 155-летию Максима Горького, в «Салават Купере» прошли открытые кинопоказы и спектакль-променад «Восточный экспресс».

Евгений Миронов подчеркнул важную роль региональной поддержки: «Без поддержки Главы Татарстана и Министерства культуры мы не смогли бы провести такой большой фестиваль». Всего в рамках фестиваля в Татарстане состоялось более 50 культурных мероприятий.

Проведение фестиваля отвечает целям национального проекта «Семья» и направлено на развитие культурного пространства и семейного досуга в регионе.

Видео: Телеграм-канал Госжилфонда при Раисе РТ