Евгений Чазов будет похоронен на Новодевичьем кладбище

Известного кардиолога, академика РАН, бывшего министра здравоохранения СССР Евгения Чазова похоронят сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Чазов скончался в минувшую пятницу на 93-м году жизни, о чем сообщал «Татар-информ». Телеграмму с соболезнованиями дочери покойного Ирине Чазовой направил Президент России Владимир Путин. Глава государства отметил серьезный вклад Чазова в развитие отечественной медицинской науки и здравоохранения.

«Добрая, светлая память о Евгении Ивановиче Чазове навсегда сохранится в сердцах его близких и родных, друзей и коллег», — написал Президент.