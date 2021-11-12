Умер бывший министр здравоохранения СССР академик Евгений Чазов

На 93-м году жизни скончался академик РАН Евгений Чазов, бывший глава Министерства здравоохранения СССР и почетный директор НМИЦ кардиологии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

«Выдающийся кардиолог и ученый, создатель тромболитической терапии — о Евгении Ивановиче можно без преувеличения сказать, что он спас миллионы жизней. Его смелые научные разработки по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко применялись в нашей стране, в Европе и США», — напоминают в Минздраве РФ.

Три года, с 1987-го по 1990-й, Евгений Чазов руководил советским Минздравом. До этого он с 1967 года возглавлял 4-е Главное управление при Минздраве, так называемую «Кремлевскую больницу», где лечил многих видных политических и государственных деятелей.

Чазов был удостоен Ленинской премии, трех Государственных премий СССР, Премии Совета министров СССР и Государственной премии России. Также он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», Героем Социалистического Труда, четырежды награждался орденом Ленина.

Соболезнования родным и коллегам Евгения Чазова выразили глава Минздрава Михаил Мурашко и весь коллектив ведомства.

