Евгений Богачев рассказал о ходе переговоров с Димитриевичем о возвращении в УНИКС

Фото: rais.tatarstan.ru / unics.ru

Президент казанского баскетбольного клуба УНИКС Евгений Богачев в беседе с «ТИ-Спорт» рассказал, как продвигаются переговоры с бывшим лидером команды Ненадом Димитриевичем. Он отметил, что македонский игрок не против поиграть за казанский клуб, но опасается не попасть в Евролигу на будущий сезон.

«Его любым путем хотят оставить. Плюс он боится, что потом не попадет в Евролигу. Мы разговариваем, но пока не получается у нас с ним. Он, может, из «Олимпии» и уйдет, я не знаю его мысли… В целом-то он согласен. Но он больше нацелен на то, чтобы в Евролиге остаться, в этом кругу клубов. Пусть даже с понижением зарплаты и так далее», – сказал Богачев для «ТИ-Спорт».

Также функционер ответил, используют ли в УНИКСе в качестве аргумента при переговорах информацию, что российские клубы могут вернуть в Евролигу уже будущим летом.

«Приводим. Но не все верят. Я тоже считаю, что должны. Но тут еще вопрос, кого допустят. По ЦСКА есть сомнения. А в прошлый раз мы заняли второе место, но взяли Петербург, поскольку «Газпром» (генеральный спонсор петербургского «Зенита») уплатил деньги. И Бертомеу (Жорди Бертомеу – прим. «ТИ-Спорт») мне сказал – это коммерческий проект, мы подписали контракт.

Я думаю, шансы есть и переговоры еще можно провести», – заключил Евгений Богачев.

Напомним, ранее появилась информация, что Димитриевич недоволен своим игровым временем в миланской «Олимпии» и готов разорвать контракт уже в нынешнем сезоне.