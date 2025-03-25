Душой в Казани, но хочет Евролигу. Проясняем ситуацию по возвращению Димитриевича в УНИКС

Разговоры о возвращении мистера MVP – бывшего лидера УНИКСа Ненада Димитриевича появились уже давно. Македонец не имеет достаточной игровой практики и раздумывает о расторжении контракта. В УНИКСе, очевидно, надежд на камбэк своего лидера не теряют. «ТИ-Спорт» вместе с президентом казанского клуба разбирается в ситуации.





Фото: unics.ru

Евгений Богачев: «Ненад душой с нами, но держится за Евролигу и боится туда не вернуться»

Ненад Димитриевич в миланской «Олимпии» имеет посредственную статистику. Хотя нельзя сказать, что ему совсем не давали шансов. В нынешнем сезоне Евролиги северомакедонский разыгрывающий принял участие в 25 матчах, где в среднем набирал 7,9 очка, совершал 1,6 подбора и отдавал 3 передачи.

С тех пор казалось, что история затихла и дело окончательно закрыто. Однако в середине марта инсайдерский аккаунт buzz.court в социальных сетях взорвал инфопространство заявив, что Димитриевич ведет переговоры с руководством «Олимпии» по поводу расторжения контракта.

По информации инсайдеров, Ненад готов даже покинуть команду по окончании сезона. А представители УНИКСа якобы следят за развитием событий вокруг игрока.

Корреспондент «ТИ-Спорта» связался с президентом УНИКСа Евгением Богачевым, чтобы прояснить ситуацию. Как оказалось, разговоры ведутся даже не в перспективе, в Казани рассчитывают на возвращение уже в текущем сезоне. Мешает действующий на два года контракт, поджимающие сроки и боязнь игрока не вернуться в клубы, участвующие в Евролиге.

«Его любым путем хотят оставить. Плюс он боится, что потом не попадет в Евролигу. Мы разговариваем, но пока не получается у нас с ним. Он может из «Олимпии» и уйдет, я не знаю его мысли… В целом то он согласен. Но он больше нацелен, чтобы в Евролиге остаться, в этом кругу клубов. Пусть даже с понижением зарплаты и так далее.

​ Фото: unics.ru

Хотя у него здесь в Казани и ребенок родился, сын. И всем, в том числе жене, здесь нравится. Он душой то к нам расположен, но из-за отсутствия Евролиги не готов пока. У него же еще и контракт на следующий год рассчитан. Плюс у нас не так много дней осталось для консультаций – уже 13 апреля заканчиваются переходы», - рассказал нашему изданию Евгений Богачев.

УНИКС пытается вернуть Димитриевича с прошлого года

Информация, что в казанском УНИКСе продолжают следить за своим лидером Ненадом Димитриевичем в итальянском чемпионате, стала известна еще в конце прошлого года. Например, в итоговом интервью 2024 года в декабре тот же Богачев рассказывал «ТИ-Спорту», что македонца не отпускают из «Олимпии», даже учитывая, что на его позицию взяли нового баскетболиста, получающего значительно больше игрового времени на площадке.

- Согласны, что отъезд Димитриевича сильно повлиял на команду?

- Не согласен. Конечно, нам не хватает Димитриевича. Он не всегда блестящий был, но последние годы были очень удачными. Снайпер, все при нем. Он и передачи отдавал, «подпитывал» французов, чтобы хорошо забивали. Он командный игрок, его уход, конечно, повлиял. У нас эта позиция сейчас слабее. Но в «Олимпии» Димитриевич сейчас не блещет – дают мало времени ему.

- Здесь Ненад был звездой. Как думаете, почему у него в Италии не очень получается? Разве такая разница в уровне чемпионатов?

- Видите, Италия участвует в Евролиге. Когда мы были в Евролиге, и нам легче было брать звездных игроков. Поэтому в Милане уже избыток игроков в команде. Вот у Димитриевича не получается что-то, и они взяли еще одного на эту позицию (осенью «Олимпия» подписала защитника «Варезе» Нико Мэнниона, – прим. «ТИ-Спорт»). И его не отпускают. Там бюджеты другие. Мы же сейчас играем только внутри страны. Дело не только в деньгах. Если бы мы были в Евролиге, Димитриевич бы остался.

Надо сказать, что его мы раскрыли здесь. Он первый год был никакой, второй получше. Его, кстати, не хотел брать наш тренер. Я настоял – он отыграл третий год в прошлом сезоне и показал блестящую игру, – говорил Богачев.

Фото: president.tatarstan.ru

Но остается шанс, что российские клубы вернут в Евролигу

Впрочем, надо сказать, что шансы для возвращения Ненада в Казань остаются, пусть и призрачные. Сейчас, на фоне некоторой разрядки геополитической ситуации между Россией и США, начались первые реальные телодвижения к возвращению россиян не только в индивидуальных видах спорта, но и в командных.

Так, на выходных стало известно, что ФИФА начала процесс возвращения сборной России по футболу на международную арену, заявил журналист Науэль Ланзон со ссылкой на источники. А Джанни Инфантино заявил, что «в футбол должны играть все страны», а также появилась информация, что якобы он даже готов надавить на бойкотирующие федерации футбола финансово и пообещал создать условия для восстановления участия России в больших турнирах.

В баскетболе тоже лед тронулся. Например, в феврале исполнительный директор Совета главных тренеров Евролиги (EHCB) Горан Шашич выразил уверенность, что возвращение российских клубов на этот международный турнир может состояться уже этим летом.

«Исключение российских команд из баскетбольной Евролиги — это историческая несправедливость, но есть надежда на их скорое возвращение. Я уверен, что это может произойти уже этим летом», — отметил Шашич.

До этого тот же Шашич связывал обсуждение расширения Евролиги с 18 до 20 команд именно с возможным допуском двух команд из России.

Фото: unics.ru

Мы задали вопрос Евгению Борисовичу, приводят ли в УНИКСе эту информацию в качестве аргумента при разговорах с македонским разыгрывающим.

«Приводим. Но не все верят. Я тоже считаю, что должны. Но тут еще вопрос, кого допустят. По ЦСКА есть сомнения. А в прошлый раз мы заняли второе место, но взяли Петербург, поскольку «Газпром» (генеральный спонсор петербургского «Зенита») уплатил деньги. И Бертомеу (Жорди Бертомеу – прим. «ТИ-Спорт») мне сказал – это коммерческий проект, мы подписали контракт.

Я думаю, шансы есть и переговоры еще можно провести», - заключил Евгений Богачев для нашего издания.

Фото на анонсе материала: unics.ru