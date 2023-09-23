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Рогозин избран сенатором от Запорожской области
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Руководитель военно-технического центра «Царские волки», экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин избран сенатором в Совфед от Запорожской области. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
Рогозин поблагодарил главу региона Евгения Балицкого за доверие и заявил, что видит главной задачей на новом посту содействие в скорейшем освобождении региона и его обустройстве после этого.
Напомним, что сейчас Запорожье — областной центр региона — находится под контролем Украины.
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