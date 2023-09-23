Рогозин избран сенатором от Запорожской области

Руководитель военно-технического центра «Царские волки», экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин избран сенатором в Совфед от Запорожской области. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Рогозин поблагодарил главу региона Евгения Балицкого за доверие и заявил, что видит главной задачей на новом посту содействие в скорейшем освобождении региона и его обустройстве после этого.

Напомним, что сейчас Запорожье — областной центр региона — находится под контролем Украины.