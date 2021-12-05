Эвелина Блёданс в Казани рассказала, как ее сын Семён преодолел страх воды

Фото: Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Особенный сын российской актрисы театра и кино Эвелины Блёданс Семён выступит в качестве пловца на Летней Специальной Олимпиаде. Как мальчик преодолел страх воды, основательница фонда помощи людям с особенностями развития «Мы все разные» рассказала на инклюзивном празднике в Казани.

«Семён увлекается плаванием, но все в нашей жизни идёт через преодоление. В два месяца Семён с тренером плавал под водой. Когда я уехала на съемки, мы взяли другого тренера. Этот тренер его подтопил и испугал. Потом были четыре года жуткого преодоления страха. Сначала он боялся плавать даже в ванной. Мне приходилось всегда быть с ним и держать его на руках. Потом он боялся заходить в воду, потом боялся отпустить мою руку в воде», — сообщила Эвелина Блёданс корреспонденту ИА «Татар-информ».

Она отметила, что сейчас ее сын ходит в спортивный клуб. С мальчиком занимается лучший тренер мирового класса.

«Когда я вижу, как он прыгает с тумбы и сам плывёт целый бассейн, я просто абсолютно счастливая мама. Думаю, что к летней Олимпиаде мы будем готовы выйти как пловцы», — заключила актриса.

Инклюзивный праздник для юных атлетов Специальной Олимпиады прошёл в здании Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Его участниками стали более 50 детей с особенностями интеллектуального развития и обычные ребята. Мероприятие прошло в рамках подготовки к Всемирным зимним играм Специальной Олимпиады 2022 года и тестирования неспортивных проектов программы игр.