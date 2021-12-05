«Будущие атлеты Спецолимпиады»: Эвелина Блёданс посетила инклюзивный праздник в Казани

Фото: © Михаил Захаров/ ИА «Татар-информ»

Инклюзивный праздник для юных атлетов Специальной Олимпиады прошел сегодня в Казани в здании Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Его гостями стали российская актриса театра и кино, основательница фонда помощи людям с особенностями развития «Мы все разные» Эвелина Блёданс со своим сыном Семёном.

«Мы очень рады сегодня быть здесь вместе с Семёном, видеть ваши счастливые лица, спортивный боевой настрой. Конечно, мы все ждём Специальную Олимпиаду в Казани. Мы готовимся, качаем мышцы, родители мотивируют своих детей на победу. Но, самое важное, это командный дух», — сказала Эвелина Блёданс, обращаясь к юным участникам соревнований.

Фото: © Михаил Захаров/ ИА «Татар-информ»

Инклюзивный спортивный праздник объединил более 50 детей с особенностями интеллектуального развития. Мероприятие прошло в рамках подготовки к Всемирным зимним играм Специальной Олимпиады 2022 года и тестирования неспортивных проектов программы игр. Это такие проекты, как «Объединенные школы чемпионов», «Молодые атлеты» и программы двигательной активности.

«Наши особенные ребята не должны отставать от обычных спортсменов. У них отличный настрой. Я думаю, что Россия победит, и все возможные награды останутся в России и Казани, потому что тот дух, сила воли, которые присущи нашим людям, получат самые высокие оценки. Спортсмены часто идут через большие преодоления к тем результатам, которых они добиваются», — отметила Блёданс, говоря о предстоящих Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады в Казани в беседе с журналистами.

Фото: © Михаил Захаров/ ИА «Татар-информ»

Гостья также назвала юных участников сегодняшних соревнований будущими атлетами. Они уже сейчас готовятся к тому, что когда-то тоже выйдут на Олимпиаду и получат свои медали. К примеру, ее сын Семён активно занимается плаванием. В дальнейшем он станет участником летней Специальной Олимпиады, поделилась планами Блёданс.

«Особенные дети — 35 человек регулярно занимаются на нашей кафедре в рамках специального олимпийского движения по субботам. Это проект для детей с синдромом Дауна от двух лет и старше. Ребята занимаются настольным теннисом, гимнастикой, а скоро начнётся лыжная подготовка и бег на снегоступах — это один из видов зимней Специальной Олимпиады», — сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» завкафедрой Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, председатель Татарстанского регионального отделения Специальной Олимпиады России Лариса Парфенова.

Фото: © Михаил Захаров/ ИА «Татар-информ»

Организаторами спортивного праздника выступили АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», республиканское отделение Специальной Олимпиады РТ и Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.

«Молодые атлеты» — инновационная спортивная программа для детей с интеллектуальными особенностями от 2 до 7 лет. Она включает различные игровые активности, помогающие детям развивать ключевые двигательные навыки — передвижение и бег, координационные способности, прыжки, захватывание, бросание, нанесение удара по мячу и др. Программа будет проводиться ежедневно в течение всего периода игр, ее охват составит от 500-1000 молодых атлетов, включая детей без особенностей развития.

Фото: © Михаил Захаров/ ИА «Татар-информ»

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 пройдут в Казани в январе 2023 года. Спортивная программа включает соревнования по семи видам спорта: горнолыжному, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах. В соревнованиях примут участие атлеты с особенностями интеллектуального развития и юнифайд-партнеры.



