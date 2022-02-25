Эвакуированным жителям ЛНР и ДНР помогут трудоустроиться в Самарской области

Власти Самарской области предложат переселенцам из самопровозглашенных народных республик Донбасса варианты трудоустройства, сообщает пресс-служба Правительства региона.

В ночь с 24 на 25 февраля на станцию Тольятти в Самарской области прибыл первый состав с 226 жителями ЛНР и ДНР. Среди них 137 детей.

«С железнодорожного вокзала переселенцев, которым выдали питание в дорогу, на автобусах отправили в ПВР. Большая часть, 178 человек, разместилась на базе отдыха „Дубки“ в Самаре», — отметили в пресс-службе.

Набор вакансий для временного трудоустройства предложат мобильные пункты центров занятости.

Напомним, 18 февраля власти самопровозглашенных народных республик Донбасса организовали эвакуацию населения в Россию. Прибывшим выплачивается по 10 тыс. рублей по поручению Президента РФ Владимира Путина. Многие регионы выразили готовность принять эвакуированных граждан ДНР и ЛНР.

21 февраля по просьбе глав самопровозглашенных народных республик российский лидер принял решение признать их суверенитет и подписал соответствующие указы.