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Предположительно беспилотник врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге
Предположительно беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости
БПЛА врезался в дом №161 на Пискаревском проспекте. По предварительным данным, никто не пострадал. Был поврежден фасад здания, деформированы несколько балконов.
На месте работают сотрудники МЧС и силовые ведомства. Место падения оцеплено.
В социальных сетях предполагают, что целью беспилотника могла быть нефтебаза Ручьи, расположеная на северо-востоке города. Информация уточняется.
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