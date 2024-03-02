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Происшествия 2 марта 2024 08:56

Предположительно беспилотник врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге

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Предположительно беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости

БПЛА врезался в дом №161 на Пискаревском проспекте. По предварительным данным, никто не пострадал. Был поврежден фасад здания, деформированы несколько балконов.

На месте работают сотрудники МЧС и силовые ведомства. Место падения оцеплено.

В социальных сетях предполагают, что целью беспилотника могла быть нефтебаза Ручьи, расположеная на северо-востоке города. Информация уточняется.

Фото: © Соцсети

#беспилотник
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