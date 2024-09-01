Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Этот день объединяет все поколения»: Марат Хуснуллин поздравил с Днем знаний
Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин поздравил с школьников, студентов, их родителей и учителей с Днем знаний. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Этот день объединяет все поколения. Для детей это начало нового этапа в жизни, для взрослых – повод вспомнить свои школьные и студенческие годы», – сказал вице-премьер.
Он отметил, что строительный комплекс России продолжает создавать современную среду для образования – строятся и ремонтируются школы и детсады, появляются новые университетские кампусы и культурные кластеры.
Ранее с Днем знаний всех учащихся, а также их родителей и преподавателей поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»