«Этот день объединяет все поколения»: Марат Хуснуллин поздравил с Днем знаний

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин поздравил с школьников, студентов, их родителей и учителей с Днем знаний. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Этот день объединяет все поколения. Для детей это начало нового этапа в жизни, для взрослых – повод вспомнить свои школьные и студенческие годы», – сказал вице-премьер.

Он отметил, что строительный комплекс России продолжает создавать современную среду для образования – строятся и ремонтируются школы и детсады, появляются новые университетские кампусы и культурные кластеры.

Ранее с Днем знаний всех учащихся, а также их родителей и преподавателей поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.