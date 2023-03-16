Этой весной ямочный ремонт в Казани проведут на площади 30 тыс. кв. метров

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

Этой весной в Казани ямочный ремонт будет проведен на участках общей площадью 30 тыс. кв. метров. Напомним, работы начались в понедельник, 13 марта.

«Мы вынуждены начать работы раньше апреля. На 30 тыс. кв. метров будут поставлены дорожные „пломбы“. Это временная мера, которая используется до того, как начнутся полноценные дорожные работы, к которым традиционно приступают после майских праздников», — напомнил мэр Ильсур Метшин, который сегодня проинспектировал ход работ на перекрестке улиц Фучика и Сафиуллина в Приволжском районе.

Он отметил, что при определении участков, где дорожные службы проводят ямочный ремонт, власти опираются на обращения казанцев. Работы ведутся в основном в ночное время суток, чтобы не мешать движению транспорта, а уже вечером яму заливают литым асфальтом, пояснил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов.

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

На данный момент ремонт ведется на улицах Тэцевская, Право-Булачная, Лево-Булачная, Рихарда Зорге, Химическая, Петербургская, Декабристов и Горьковском шоссе, передает пресс-служба мэрии.