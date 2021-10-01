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1 октября 2021  11:40

Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России на военную службу с октября по декабрь. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2021 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе», — сказано в тексте указа.

Согласно документу, на службу в Вооруженные силы России отправятся 127,5 тыс. молодых людей.

#призыв #Владимир Путин #осенний призыв #вооруженные силы рф
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