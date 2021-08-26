Ильдар Гильмутдинов: Реставрация Петропавловского собора полностью завершится в 2023 году

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Ильдар Гильмутдинов, член общественного совета федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», и глава экспертной группы при общественном совете Игорь Егоров проверили ход реставрации находящегося в Казани объекта культурного наследия федерального значения — Петропавловского собора.

Ильдар Гильмутдинов Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Гильмутдинов напомнил, что реставрация одного из красивейших храмов России началась в 2017 году. За это время из федерального бюджета на сохранение этого памятника общероссийского значения было направлено в общей сложности 245 млн рублей. Уже сделано главное — укреплены фундаменты и стены почти трехсотлетнего здания. Кроме того, начаты работы по обновлению интерьеров нижнего храма, в этом году также начали укреплять конструкции колокольни собора, что потребовало еще 50 млн рублей.

«Я прошу не путать: иногда говорят, что „Единая Россия” выделяет деньги на реставрацию церквей, мечетей и так далее. „Единая Россия” не выделяет деньги, а формирует свою программу исходя из просьб и потребностей регионов, затем с ней мы заходим в федеральную программу „Культура”, которая финансирует поддержание объектов культурного наследия федерального реестра», — пояснил Гильмутдинов.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Мы как партия говорим, что мы за культурное наследие, говорим, что будем беречь наше культурное наследие. Конечно, тогда мы должны не только говорить, но и двигаться от слов к делу, при формировании бюджета отстаивать наши заявки через такие программы. Моя задача как раз [заключается в том, чтобы] направлять нас от идеи проекта к конкретному объекту. А Петропавловский собор — уникальнейший, красивейший храм», — добавил он.

К 2023 году собор, анонсировал Гильмутдинов, будет наконец полностью отреставрирован. Однако, признался он, федеральная программа не охватывает благоустройство территории и, например, воссоздание исторического ограждения территории собора. А ведь с начала реставрации были сделаны интересные открытия, касающиеся именно этой части комплекса. При этом сооружение ее современной реплики потребует дополнительных вложений, отметил депутат.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Открывшиеся нюансы будем решать с городскими и региональными властями. Например, были найдены материалы по уникальным орнаментам и рисункам ограды. Там, в частности, размещались уличные иконы. Будем думать, воссоздавать ли эту ограду в первозданном виде. В самом соборе найдены старинные росписи. Тоже будем обсуждать, можем ли мы выделить на их воссоздание дополнительные средства», — рассказал Ильдар Гильмутдинов.

Член общественного ответа федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», руководитель экспертной группы при общественном совете Игорь Егоров со своей стороны заметил, что в той же федеральной программе, помимо Петропавловского собора Казани, присутствуют еще 48 объектов из 17 регионов России. На завершение реставрации федерального памятника в Казани, по его словам, согласно проекту предусмотрено еще 60–70 млн рублей на сам собор и 20 млн рублей на реставрацию колокольни. Это без учета дополнительных затрат, появившихся за время начавшейся в 2017 году реставрации комплекса.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Думаю, что в 2024–2025 годах весь этот памятник вместе с комплексом будет полностью восстановлен, включая работы по территории, подключению и убранству», — резюмировал Егоров.

Петропавловский собор был построен на месте одноименной деревянной церкви, существовавшей с 1565 года, в 1723–1726 годах. Храм выдержан в стиле русского барокко.