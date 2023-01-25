news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
25 января 2023  22:53

«Это вообще ни о чем»: В Совфеде прокомментировали поставки танков Abrams Украине

news_top_970_100

Выделенные Вашингтоном Киеву танки Abrams уязвимы перед российскими противотанковыми системами, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. В комментарии РИА Новости он подчеркнул, что российские специалисты знакомы с этой техникой и способами борьбы с ней.

Климов также отметил, что 31 танк – «это вообще ни о чем в военно-техническом плане», добавив, что у России на вооружении стоят тысячи танков. По оценкам экспертов, у Украины на сегодняшний день насчитывается порядка тысячи танков.

Напомним, сегодня Президент США Джо Байден объявил о выделении  Киеву 31 танка М1 Abrams,  власти Германии подтвердили решение выделить Киеву танки Leopard 2. По подсчетам, в общей сложности Украине отправят порядка сотни современных западных танков.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное