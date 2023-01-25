«Это вообще ни о чем»: В Совфеде прокомментировали поставки танков Abrams Украине

Выделенные Вашингтоном Киеву танки Abrams уязвимы перед российскими противотанковыми системами, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. В комментарии РИА Новости он подчеркнул, что российские специалисты знакомы с этой техникой и способами борьбы с ней.

Климов также отметил, что 31 танк – «это вообще ни о чем в военно-техническом плане», добавив, что у России на вооружении стоят тысячи танков. По оценкам экспертов, у Украины на сегодняшний день насчитывается порядка тысячи танков.

Напомним, сегодня Президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву 31 танка М1 Abrams, власти Германии подтвердили решение выделить Киеву танки Leopard 2. По подсчетам, в общей сложности Украине отправят порядка сотни современных западных танков.