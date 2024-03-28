«Это волнительно»: родители нижнекамских выпускников сдали ЕГЭ

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Татарстане проходит образовательная акция «Сдаем вместе. ЕГЭ для родителей». Ее цель — показать взрослым, что ничего страшного в экзамене нет, главное — готовиться. Нижнекамск присоединился к желающим испытать силы на едином государственном экзамене по истории.

На экзамен для нижнекамских родителей отведено 30 минут. Здесь главное не проверить знания взрослых, а показать родителям, как проходит ЕГЭ. Акция прошла в двух школах — №10 и №33.

«Эта акция проходит с той целью, чтобы родители почувствовали атмосферу экзамена и потом донесли своим детям-выпускникам, что волноваться не надо, а просто надеяться на свои знания», — пояснила руководитель ППЭ № 4002 Раиса Ямщикова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Большинство родителей отметили, что в целом ничего страшного в ЕГЭ нет. Главное — готовиться к экзамену заранее. Сами они, конечно же, не готовились — домашние дела, работа. Но им было любопытно, насколько хорошо они помнят историю со времен окончания школы.

«Сам процесс — пройти через рамку, зайти в кабинет — это волнительно. Но организаторы компетентны, всё объясняют», — поделилась впечатлением Наталья Самойленко.

Результаты этого ЕГЭ не будут никуда отправлять на проверку. Однако учителя все же посмотрели работы для желающих. Результат — родители неплохо помнят историю. Из 24 участников средний балл набрали 50%, высший бал получили двое, не справились с заданиями порядка 4 человек.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее «Татар-информ» сообщал, что основной период ЕГЭ начнется 23 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Он продлится до 18 июня. Резервные дни запланированы с 20 июня по 1 июля.

В послании Федеральному Собранию глава государства Владимир Путин предложил дать возможность выпускникам пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы.