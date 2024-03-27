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Общество 27 марта 2024 13:41

Хадиуллин о пересдаче ЕГЭ: Не думаю, что это будет массовым явлением

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Хадиуллин о пересдаче ЕГЭ: Не думаю, что это будет массовым явлением
Ильсур Хадиуллин
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рособрнадзор внесет изменения в расписание ЕГЭ основного периода, чтобы выпускники смогли пересдать один из предметов. Об этом стало известно во время прямого эфира с министром образования и науки Татарстана Ильсуром Хадиуллиным, который был организован Центром управления регионом РТ.

«Пока соответствующий документ на исполнение не поступил. Но считаю, что это очень серьезное решение со стороны Президента России Владимира Путина. У выпускников появляется возможность еще раз пройти самодиагностику, проверить свои знания, повысить количество баллов по одному из предметов. Это хорошее решение», — сказал глава Минобрнауки.

Участники ЕГЭ смогут пересдать один из предметов только во время основного периода. В случае пересдачи первый результат будет аннулирован, отметил он. «Я не думаю, что это будет массовым явлением, но такая возможность предоставлена», — добавил Хадиуллин.

Основной период ЕГЭ начнется 23 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Он продлится до 18 июня. Резервные дни запланированы с 20 июня по 1 июля.

В послании Федеральному Собранию глава государства Владимир Путин предложил дать возможность выпускникам пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы.

#егэ
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