«Это великое начало»: Депутат Татарстана о Дне воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ

Руководитель татарстанского отделения партии «Коммунисты России», депутат Казанской городской думы Альфред Валиев выразил полную поддержку инициативе президента РФ Владимира Путина по установлению 30 сентября Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией.

60-летний офицер запаса ушел в зону СВО добровольцем еще в мае 2023 года. Альфред Валиев подчеркнул, что историческая значимость этого события очень велика.

«День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией является важнейшим событием в истории современной России. Наконец, то, что натворили в 90-е, возвращается куда положено. Вспомните Григория Потемкина при Екатерине 2. Наконец, восстанавливается справедливость, это великое начало», – отметил он.

Кроме того, Альфред Валиев рассказал о важности поддержки со стороны населения.

«Когда едешь на наших Уралах, дети нам машут руками и российскими флагами. Это очень приятно. Когда с ними общаешься, то слышишь слова благодарности, они слезно говорят: "Как хорошо, что вы к нам пришли"», – рассказывает депутат.

Учитывая историческую значимость воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией, доброволец-депутат обратился к мэру Казани Ильсуру Метшину с просьбой назвать одну из улиц в честь нового праздника. В настоящее время письмо уже направлено градоначальнику и находится на рассмотрении.

Напомним, дата 30 сентября – день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – внесена в официальный перечень дней воинской славы и памятных дат России. Закон об этом подписал Президент РФ Владимира Путин. Документ был опубликован накануне на портале официального опубликования правовых актов.

Новая памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года Президентом России и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых территорий в состав Российской Федерации.