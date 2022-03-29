«Это топ-клуб в России»: игроки «Ак Барса» встретились с воспитанниками клубной Академии

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов и форвард команды Дмитрий Воронков встретились с воспитанниками клубной Академии в Казани разных возрастов

«Цените, что вы играете здесь, в системе «Ак Барса», это топ-клуб в России. Здесь ваши семьи, ваши друзья, поэтому работайте, чтобы всегда играть здесь. В Казани для вас созданы все условия», – цитирует Билялова пресс-служба клуба.

Хоккеисты рассказали подопечным Академии «Ак Барса» о своем карьерном пути и выступлении на Олимпиаде в Пекине, где Воронков и Билялов завоевали вместе с командой серебряные медали. Также игроки «барсов» подчеркнули, что в Казани созданы все условия для совершенствования и развития спортивных навыков.

Голкипер казанской команды Тимур Билялов также пригласил юных вратарей Академии на свой мастер-класс.

Напомним, что «Ак Барс» вылетел из первого раунда плей-офф КХЛ, проиграв серию омскому «Авангарду» в шести матчах (2-4). Как стало известно «Татар-информу», «Ак Барс» официально не назначит нового главного тренера команды на этой неделе.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о целях казанского «Ак Барса» на рынке свободных агентов КХЛ.