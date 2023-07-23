«Это святая земля»: Минниханов поприветствовал гостей фестиваля «Возрождение» в Болгаре

Раис Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал гостей фестиваля «Возрождение. Эпос в современном прочтении», который завершился сегодня показом оперы «Кара пулат». С 21 по 23 июля жители и гости Болгара могли погрузиться в историю и культуру татарского народа через выставки, показы одежды, спектакли, а также посетить этнокультурный маркет «Ага Базар».

«Это святая земля для нас. Мы видим, что этнокультура с каждым годом становится все более востребованной. Этот огромный труд людей, но самая большая благодарность вам за то, что сегодня вы вместе с нами», – обратился руководитель республики к гостям фестиваля.

Перед выступлением почетных гостей состоялся показ модной одежды с тюркскими этническими мотивами из разных стран мира и регионов России. Свои коллекции представили в том числе модельеры из Татарстана, Башкирии, Катара и Узбекистана.

Идея о создании фестиваля «Возрождение. Эпос в современном прочтении» родилась ровно год назад, когда здесь, в Болгаре, впервые была показана опера «Кара Пулат» прямо под открытым небом, вспоминает Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев.

«Эта легенда — прекрасное отражение смысла сегодняшнего фестиваля. В основе этнической оперы лежат сказания, относящиеся к болгарскому периоду истории нашего края и татарского народа. Речь идёт о прошлом наших предков. После восстановления Болгара мы переходим от материального возрождения этой земли к духовному. Наша эпоха — время активного диалога культур разных народов, наций и этнических групп и обмен историческим опытом», — заявил Шаймиев.

Символичной финальной точкой фестиваля вновь стала вновь опера «Кара Пулат». В ее основе лежит легенда о двенадцати девушках, которые были сожжены войсками Тамерлана. Однако они так и не выдали врагу ханскую дочь. Сцена была сооружена как раз около Черной палаты, которая и сама стала важным персонажем оперы. В зависимости от поворотов сюжета на ней появлялись изображения крепости, цепей, домов и многие другие.

Моментами светового шоу, напомним, Рустам Минниханов поделился в своем телеграм-канале.