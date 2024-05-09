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Общество 9 мая 2024 08:45

«Это священный день»: полпред Президента в ПФО поздравил Раиса РТ с Днем Победы

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Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова «с великим праздником Победы».

«Это священный день в сердце каждого гражданина нашей большой страны. Мы чтим подвиг наших дедов и отцов, подаривших нам жизнь. Мы помним и гордимся тружениками тыла. Склоняем голову перед всеми, кого коснулась та страшная война», — подчеркнул полпред Президента в ПФО.

«C праздником, с Днем Победы! Мира, добра и благополучия!» — заключил Игорь Комаров.

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#Игорь Комаров #Рустам Минниханов #День Победы
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