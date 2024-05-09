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Общество 9 мая 2024 08:00

Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей округа с Днем Победы

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Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей округа с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«Уважаемые жители Приволжского федерального округа, поздравляю вас с великим праздником Победы!

Это священный день в сердце каждого гражданина нашей большой страны. Мы чтим подвиг наших дедов и отцов, подаривших нам жизнь. Мы помним и гордимся тружениками тыла. Склоняем голову перед всеми, кого коснулась та страшная война.

И сегодня наш долг – сохранить и укрепить самое ценное: мир, свободу и будущее великой России! Благодарю всех участников СВО, которые сейчас мужественно сражаются за наше Отечество, защищают мирных граждан и их право на спокойную счастливую жизнь.

С праздником, с Днём Победы! Мира, добра и благополучия!» – говорится в поздравлении.

#День Победы #9 мая #поздравление #Игорь Комаров
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