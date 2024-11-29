Группа «Добробат» и ветеран СВО о Кубке «Защитника Отечества» и фестивале «За други своя»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

О музыке, спорте и патриотизме говорили сегодня на пресс-конференции «Татар-информа», посвященной встрече с участниками Всероссийских соревнований Кубок «Защитника Отечества» и патриотического фестиваля «За други своя».

Участники рассказали о том, какую мотивацию дает спорт ветеранам СВО, вернувшимся с фронта и получившим инвалидность. Участники музыкальной группы «Добробат» поделились впечатлениями от участия в фестивале «За други своя» и планами на будущее, а руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина рассказала как фонд помогает музыкантам и спортсменам.

«Когда мы говорим о поддержке и создании условий для возвращения наших ветеранов к мирной жизни, мы не можем не сказать о создании условий для раскрытия и развития их творческих и спортивных способностей. Мы активно вовлекаем наших ветеранов и в патриотическую работу. Многие из них до СВО может быть и спортом не занимались, и никогда не думали, что придут в школу, чтобы поговорить с детьми на такую непростую тему, как любовь к Родине», – поделилась Гузель Удачина.

С самого начала фонд задумывался о проведении мероприятий всероссийского масштаба, где ветераны СВО могли бы себя проявить.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«С прошлого года началась целая серия межрегиональных спортивных мероприятий Кубок «Защитника Отечества». С 2023 года такие кубки прошли во всех округах нашей страны. Ветеран СВО Дмитрий Голубцов, член нашей самой первой татарстанской команды, который поехал в Уфу от имени ветеранов-спортсменов нашей республики, выступил очень успешно в пулевой стрельбе и занял второе место», – рассказала она.

В этом году Дмитрий Голубцов стал участником еще одних соревнований среди ветеранов СВО «Герои нашего времени» в Уфе, где занял первое место. Эти соревнования посетил Президент России Владимир Путин.

«Ещё один наш ветеран - Анатолий Широков занял в соревнованиях по пулевой стрельбе второе место, а Дмитрий Голубцов - первое. Это дало мотивацию для наших ребята продолжить свое участие в спортивных соревнованиях уже всероссийского уровня, которые прошли в ноябре в городе Сириус Краснодарского края», – поделилась руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ.

Ветераны СВО из Татарстана активно вовлекаются в занятия спортом. Баскетбольная команда «Крылья барса» с удовольствием приняла в свои ряды участников спецоперации. Также собрана команда по следж-хоккею, которая в скором времени поедет на свои первые соревнования.

Спортивные санки, специальные коляски для занятия спортом и многое другое предоставляется ветеранам СВО. У них есть все условия для занятия спортои.

«Это очень сильные духом люди, которые, несмотря на полученные увечья, продолжают вести привычный для них активный образ жизни», – отметила Гузель Удачина.

Вместе с кубом «Защитника Отечества» проводится патриотический фестиваль «За други своя». Участие в нем приняла группа из Татарстана «Добробат».

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Группа “Добробат” – это гордость нашей республики. Это первая профессиональная группа, состоящая из участников спецоперации. Они исполняют собственные песни, которые трогают до глубины души и находят, мне кажется, отклик у каждого человека», – рассказала руководитель фонда.

Герои сегодняшней пресс-конференции поделились впечатлениями от участия в мероприятиях. Ветеран-спортсмен Дмитрий Голубцов рассказал, что участвовал в СВО с первых дней. В бою он получил ранения, одно из которых лишило его руку подвижности – после госпиталя вернуться на передовую он не смог.

«Я не разочаровался, живу и радуюсь жизни. Радуюсь тому, как растут мои дети – у меня два сына. Супруге тоже нужно отдать должное. Я очень рад, что фонд “Защитники Отечества” предоставил мне возможность заниматься спортом. Я был одним из первых, кто пришел в фонд», – рассказал он.

Дмитрий признается, что с непривычки, на первых соревнованиях, его одолевал мандраж, но он не сдавался.

«Таких как я – много. Приведу пример: ветеран чеченской компании долго шел к этому. У него ампутирована нога, но он стал серебряным призером параолимпийских игр. Фонд “Защитники Отечества” дает нам возможность не опускать руки. В июле на параолимпийских играх я познакомился со спортсменами, которые являются инвалидами с детства, но они не хотят, чтобы им помогали, они все делают сами и не считают себя инвалидами», – поделился он.

Ветеран отметил, что он является претендентом в сборную России по параолимпийским видам спорта.

Дмитрий рассказал, что некоторые ветераны боятся участвовать в соревнованиях, но он старается всячески поддерживать их и мотивировать на занятия спортом.

«Спорт – это хорошая реабилитация и стимул жить», – отметил спортсмен.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Художественный руководитель группы «Добробат» Валерий Чамрин поделился, что его сын, боевой офицер, сейчас находится на СВО и руководит гаубичной батареей «Град». Ему группа посвятила песню с одноименным названием «Град».

«Самые первые, кто начал нам помогать, это фонд “Защитники Отечества”. Не зря мы поехали в Сириус на Кубок “Защитника Отечества”. Там было очень много встреч, мы пообщались и с Героями России, и с заместителем Министра обороны Российской Федерации Анной Цивилевой. Встреч было очень много, как и впечатлений», – поделился музыкант.

В дальнейшем группа планирует отправиться с концертами на СВО.

«Изначально, первым пунктом в проекте было прописано: проехать по всем районом, где можно. Сейчас мы набираем репертуар, чтобы не было такого, что мы приехали и спели две-три песни, мы хотим, чтобы это был сольный концерт», – поделился Валерий Чамрин.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Участник группы Иван Хомяков рассказал, что давно занимается музыкой. Он продолжил свое творчество и на СВО, где узнали, что он играет на гитаре и подарили ему музыкальный инструмент.

«Мы считаем, что такая музыка в наши дни необходима. Поскольку поднятие патриотического духа в стране является приоритетом. Мы не разделяем общество на какие-то группы – нас слушают все. Мы активно участвуем в жизни Казани и всей республики: приезжаем в школы, детские лагеря, в колледжи. Нас везде слушают. Очень часто бывает, что девчонки сидят плачут, парни сидят с открытыми ртами. Возможно, кто-то в этот момент уже представляет себя защитником Родины», – поделился Иван Хомяков.

В планах группы отправиться в тур, приуроченный к 80-летию Победы, под названием «От Победы к Победе». Также музыканты готовы к сотрудничеству с другими музыкальными коллективами.