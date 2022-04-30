«Рубин» с разгромным счетом 0:6 проиграл «Сочи» в Казани

«Рубин» на домашнем поле «Ак Барс Арены» проиграл «Сочи» со счетом 0:6 в рамках 27-го тура Российской Премьер-лиги.

По сравнению с предыдущим матчем против «Арсенала» стартовый состав казанцев претерпел лишь одно изменение: вместо Константина Кучаева на поле вышел Марат Апшацев. В свою очередь с капитанской повязкой на поле команду вывел Владислав Игнатьев.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским.

С первых же минут встречи гости взяли инициативу в свои руки и ринулись атаковать ворота Юрия Дюпина. Один из подходов завершился взятием мяча на 26-й минуте матча. С передачи Маттело Кассьерры гол забил Тимофей Маргасов. А еще через 16 минут Жоазиньо со штрафного довел счет до отметки 2:0.

Во второй половине матча игра не изменилась. Сочинцы продолжали атаковать и сразу после выхода из раздевалки забили третий мяч усилиями все того же Касьерры. В конце встречи «Рубин» окончательно расклеился и пропустил еще два в течение двух минут: голами отличились Кирилл Заика и Ивелин Попов. Итоговый счет – 6:0.

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках 28-го тура Российской Премьер-лиги в Москве — 8 марта казанцы на гостевом поле сыграют против «Локомотива». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

После 27 туров нынешнего сезона чемпионата России «Рубин» с 29 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. Отрыв команды от зоны вылета составляет всего 1 очко.

«Рубин» (Казань) — «Сочи» (Сочи) — 0:6 (0:2, 0:4)

0:1 – 26’ Маргасов

0:2 – 32’ Жоазиньо

0:3 – 52’ Кассьерра

0:4 – 83’ Заика

0:5 – 85’ Попов

0:6 – 90’ Мелкадзе

Состав «Рубина»: Дюпин – Зотов, Тесленко, Тальби, Самошников – Игнатьев (Климов, 85), Абильдгор (Кузнецов, 72), Ломовицкий – Апшацев (Бакаев, 46), Зуев, Лисакович (Онугха, 84)