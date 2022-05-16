«Это просто позорище!»: Губерниев жестко раскритиковал Слуцкого после разгрома от «Урала»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жестко раскритиковал работу Леонида Слуцкого в «Рубине» по итогам поражения казанцев в матче 29-го тура Российской Премьер-лиги против команды «Урал» (0:3). Губерниев призвал наставника «Рубина» уйти в отставку.

«Если Слуцкий дальше продолжит работать с "Рубином", в следующем сезоне они вылетят из ФНЛ. Возможно, они просто все, включая руководство, получают удовольствие от этого. Им нравится проигрывать, и Леониду Викторовичу, видимо, тоже.

Команда играет плохо, тренер не справляется. Это очевидно всем, кроме руководства команды и самого Слуцкого, потому что тут надо уже давно уходить, это просто позорище. Причем они плохо играли еще с легионерами. Он неплохой тренер, но в очередной раз, к сожалению, у него не получилось», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках последнего 30-го тура Российской Премьер-лиги в Казани — 21 мая казанцы на домашнем поле сыграют против «Уфы». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

После 29 туров нынешнего сезона чемпионата России «Рубин» с 29 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. Перед последним туром отставание от зоны вылета составляет всего 2 балла.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором проанализировала шансы «Рубина» не вылететь в ФНЛ.