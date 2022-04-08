«Это произвол»: шашистка из Татарстана прокомментировала исключение из мирового рейтинга

Татарстанская шашистка Тамара Тансыккужина отреагировала на свое исключение из мирового рейтинга.

По словам семикратной чемпионки мира и экс-лидера мирового рейтинга, данное решение Международной федерации шашек (FMJD) выглядит необоснованным и является произволом.

«Многих подобные действия возмутили, поскольку на самом деле это выглядит как произвол. Нет такой дисциплинарной меры у FMJD, как исключение из рейтинга, она придумана. Возможна дисквалификация, есть порядок ее наложения, но мера, которая бы позволяла руководству международной федерации исключить спортсмена из рейтинга, не прописана», - сказала Тансыккужина в эфире телеканала «Россия 24».

Стоит отметить, что 43-летняя уроженка Набережных Челнов Тамара Тансыккужина до исключения FMJD являлась лидером мирового рейтинга.

Напомним, ранее стало известно, что шахматистки из Украины исключены за отказ поддержки санкций против российских коллег.