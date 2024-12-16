«Это профессионал»: в Арбитражном суде РТ представили нового руководителя

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председателя Арбитражного суда Татарстана Виталия Гильмутдинова сегодня официально представили трудовому коллективу в Казани. В мероприятии принял участие Раис РТ Рустам Минниханов. Руководитель республики поблагодарил Верховный суд РФ и Президента России Владимира Путина за выбор этой кандидатуры.

«Это профессионал. Прекрасно владеет ситуацией в республике. Татарстан – экономически развитый регион России. И, конечно, экономические вопросы здесь очень важны», – сказал Минниханов.

Раис Татарстана также пожелал Гильмутдинову плодотворной работы.

«Коллектив у вас сплоченный, профессиональный. Уверен, что в вашей работе не будет никаких нареканий со стороны Верховного суда. Будем работать во благо нашей страны», – заявил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заместитель председателя Верховного Суда РФ Юрий Иваненко добавил, что ранее Гильмутдинов проявил себя очень грамотным специалистом.

«Он более 21 года находится в юридической профессии, из них 14 лет занимает должность судьи. Его служебная карьера начиналась в Оренбургской области, потом в 2010 году он стал судьей Арбитражного суда Оренбургской области, затем председателем судебного состава этого же суда», – рассказал он.

По словам Иваненко, в 2018 году Гильмутдинов был назначен на должность судьи Арбитражного суда Поволжского округа.

«Именно опыт работы, знания и умения, которые он продемонстрировал, занимая различные должности, в том числе позволили Верховному суду РФ смело согласовать его кандидатуру для назначения на столь высокую должность. Мы уверены, что Виталий Ринатович правильно организует работу Арбитражного суда РТ и будет правильно взаимодействовать с органами государственной власти, в том числе Татарстана», – заметил он.

Иваненко поблагодарил Минниханова за внимательное отношение к органам судебной власти, за помощь и взаимодействие.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Арбитражного суда Поволжского округа Денис Плотников также отметил, что Гильмутдинов «прошел хорошую школу».

«За время работы зарекомендовал себя высокопрофессиональным специалистом, показал качественное рассмотрение дел. Он обладает хорошими организаторскими способностями, проявил внимание и уважение к коллективу. Получил опыт работы и в полной мере сможет проявить свои навыки в Арбитражном суде РТ», – подчеркнул он.

Гильмутдинов признал, что в полной мере осознает ответственность, занимая должность Председателя Арбитражного суда РТ.

«Благодаря в том числе заслуге Раиса Татарстана республика входит в топ лидеров по финансово-экономическим показателям. Это достаточно сильный хозяйствующий субъект. А такому региону нужен сильный арбитраж. Уверен, что задачи, которые ставит Верховный суд РФ по своевременному и справедливому рассмотрению дел, будут достигнуты», – сказал он.

Виталий Гильмутдинов был назначен председателем Арбитражного суда РТ указом Президента России Владимира Путина 14 ноября. Согласно документу, эту должность он будет занимать шесть лет.