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Общество 15 ноября 2024 09:22

Виталий Гильмутдинов возглавил Арбитражный суд Татарстана

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Виталий Гильмутдинов возглавил Арбитражный суд Татарстана
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин назначил председателем Арбитражного суда Татарстана Виталия Гильмутдинова. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Согласно документу главы государства, нового председателя Арбитражного суда республики назначили на шестилетний срок.

Кроме того, нового судью назначили в Зеленодольском городском суде Татарстана, им стал Ильшат Гатин.

#Арбитражный суд РТ #назначения #Судьи
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