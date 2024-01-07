«Это праздник надежды на спасение человека»: митрополит Кирилл о Рождестве и о мире

Во всех православных храмах Татарстана сегодня ночью состоялись Рождественские службы

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сотни верующих в храме, несмотря на мороз

К началу Рождественской службы столибки термометров в Казани опустились ниже отметки в минус 20 градусов, но мороз не испугал верующих, они приехали в собор из разных уголков города, а кто-то и из районов Татарстана. За полчаса до полуночи здесь началось чтение Царских часов и уже к этому моменту православные практически заполнили весь храм. Многие соблюдали Рождественский пост и сегодня выстроились в очередь на исповедь, чтобы подготовиться к причастию.

Люди всех возрастов, семьи с совсем маленькими детьми этой ночью пришли сюда, чтобы вместе с другими верующими встретить один из главных православных праздников.

Праздновать его начинают еще утром 6 января, этот день называется Сочельник. В храмах проходят красивые Богослужения – Рождественская вечерня, а ночью – торжественная Рождественская утреня. Длится она до утра. Уже потом люди собираются с семьей за праздничным столом и разговляются после поста.

Вертеп в Богоявленском монастыре, где располагается Казанский собор, в этом году оказался особенно красивым Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Рождество Христово – праздник, посвященный появлению на свет Сына Бога – Иисуса Христа. Иисус родился в Вифлеемской пещере, поэтому, по традиции, во всех храмах и домах православных христиан устраивают вертеп, имитируя ту самую пещеру, где родился Спаситель. В него ставят фигурки младенца, Девы Марии, ее обручника Иосифа и обязательно волхвов, которых Вифлеемская звезда привела к пещере.

Вертеп в Богоявленском монастыре, где располагается Казанский собор, в этом году оказался особенно красивым – его соорудили у стен храма, украсили живыми елками и установили свечи в стекле, чтобы не потухли.

Храмы по традиции украшают елями – символом Рождества. В домах миллионов православных также традиционно присутствует этот праздничный элемент и обязательно с Вифлеемской звездой на макушке. Такая же Рождественская ель сияет рядом с вертепом у Казанского собора – она встречает всех, кто пришел на службу этой ночью, праздничным сиянием гирлянды.

Большинство прихожан, прежде чем пройти на службу, останавливались, чтобы полюбоваться Рождественскими украшениями и сфотографироваться.

Храмы по традиции украшают елями – символом Рождества Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нет ни одного человека в нашем Отечестве, который не молился бы о мире»

Прежде чем возглавить праздничное Богослужение, митрополит Кирилл по традиции пообщался с журналистами.

«Пришествие в мир Спасителя – это событие вселенского масштаба. Мы же говорим: “2024 год от Рождества Христова”. Весь мир живет, отсчитывая от этого времени. Мы – христиане – ждем эту священную ночь с большим трепетом. Подготавливаемся, чтобы прийти в Вифлеемскую пещеру к Богу очищенными от всего ненужного, что человек несет в себе по жизни, набирая каждый день. Это праздник надежды на вечную жизнь, это праздник надежды на спасение человека, и мы сегодня с таким священным трепетом подходим к Богу, к Богомладецу Иисусу Христу и спрашиваем у него благославение на грядущий год и оставшуюся жизнь», – поделился владыка Кирилл.

Владыка передал свои поздравления с праздником Рождества Христова всем верующим Татарстана Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Правящий архиерей напомнил, что главное, что звучит в эти дни в молитвах православных, – просьба о даровании мира.

«Сегодня, я думаю, нет ни одного человека в нашем Отечестве, который не молился бы о мире, о том, чтобы кровопролитие как можно скорее прекратилось. Это самая большая наша боль и самая большая и главная наша задача. Будем молить Бога о прощении и об окончании бед для многих и многих людей. Чтобы Господь утвердил нашу землю миром, и мы смогли трудиться во славу Божию и будущих поколений. Благочестиво, правильно, спокойно, уверенно и с твердым упованием на будущее», – выразил надежду он.

Владыка передал свои поздравления с праздником Рождества Христова всем верующим Татарстана.

«Хотел бы пожелать всем, чтобы у нас на душе были мир, тишина и спокойствие, чтобы было то состояние, которое было у пришедших к младенцу Христу волхвов, пастухов, то есть первых людей, которые его посетили. Чтобы мы так же, как и они, окунулись в ощущение этой чистоты, святости, и такого мира и спокойствия, какие вообще возможны в нашей жизни. Желаю, чтобы у нас был мир в душе и он распространился на всех окружающих нас. И никакого гнева, раздражения или ропота мы не имели в своем сердце», – заключил митрополит Кирилл.

К началу торжественного Богослужения, в соборе становилось все меньше свободного места, люди продолжали подходить Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Точка отсчета – зачатие Девы Марии, а Рождество – момент, когда наша жизнь стала другой»

Ближе к полуночи, к началу торжественного Богослужения, в соборе становилось все меньше свободного места, люди продолжали подходить. Несмотря на это, давки не было – прихожане старались быть вежливыми, пропускали поближе к алтарю пожилых и детей.

Жительница Казани Ольга Ибрагимова рассказал, что этот праздник всегда встречает в храме, а днем в гости к ней приезжают дети и внуки.

«Я жила в Якутии, там был мороз минус 60 градусов, поэтому сегодняшняя погода меня не испугала. Это же такой великий праздник – Христос родился, вся наша жизнь изменилась. Точкой отсчета считается зачатие Девы Марии, а Рождество – это момент, когда наша жизнь стала другой. Это большая радость для нас всех! Самая большая радость, огромнейшая!» – поделилась она.

Прихожане старались быть вежливыми, пропускали поближе к алтарю пожилых и детей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Людмила, прихожанка Казанского храма, рассказала, что и для нее Рождество – семейный праздник и встречает его она всегда на Богослужении.

«Для меня это важный праздник. Я всегда стараюсь прийти в церковь в этот день. Я – рабочий пенсионер, поэтому не всегда получается. Но мы обязательно в этот день собираемся с семьей, готовим разные вкусности, ведь перед Рождеством мы держали пост, не ели мясное. Хочется, чтобы в этот праздник было побольше добра, радости, чтобы в мире было спокойно, чтобы все наладилось. В такое время больше задумываешься о Боге, о России нашей», – поделилась женщина.

Еще одна прихожанка собора, Людмила Морозова, пришла этой ночью на службу со своими близкими – 13-летней внучкой и взрослыми детьми.

«Раньше мы приходили в Рождество в Крестовоздвиженский храм, который рядом здесь находится, в монастыре, а когда освятили Казанский собор, стали приходить сюда. Мы ходим на службу всей семьей. Сегодня мы не полным составом, остальные пошли в другие храмы», – рассказала она.

Рождественская Литургия продолжилась до утра Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Рождественская Литургия продолжилась до утра, сегодня Митрополит Кирилл возглавит Великую вечерню, которая также пройдет в Казанском соборе.

Одновременно с Рождеством начинаются святые дни – Святки. В эти дни на Руси проходили праздничные гуляния. Православная Церковь настоятельно просит отказаться от гаданий – это считается большим грехом.

Продлятся Святки до 19 января, до еще одного большого праздника – Крещения Господня.